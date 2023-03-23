Алексей Текслер поздравил метеорологов с профессиональным праздником

Губернатор Челябинской области отметил важность их работы

Сегодня, 23 марта, в России отмечается День работников гидрометеорологической службы. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил метеорологов с профессиональным праздником и подчеркнул, что ежедневно они выполняют важную и ответственную работу.

«Вы внимательно следите за состоянием окружающей среды, даете точные прогнозы, сигнализируете о возможных опасностях и неблагоприятных условиях. Все это помогает правильно планировать производственную деятельность на предприятиях, управлять городской инфраструктурой и транспортной сферой, повышать эффективность сельского хозяйства и минимизировать ущерб от природных катаклизмов»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил метеорологов за их важную и нужную работу и пожелал им успехов во всех делах, крепкого здоровья и благополучия.

Первые магнитно-метеорологические обсерватории начали появляться в России еще в XIX веке. Уже в XX веке таких станций по всей стране было более 1400. Российские метеорологи активно занимались исследованиями погоды, климата и океана и продолжают исследования до сих пор.

Официально День работников гидрометеорологической службы в России начали отмечать с 2008 года после подписания президентом РФ соответствующего указа.