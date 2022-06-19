Алексей Текслер поздравил медиков с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечают в третье воскресенье июня

Сегодня, 19 июня, в России отмечается День медицинского работника. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил медиков с профессиональным праздником и отметил, что это одна из самых гуманных и благородных профессий.

«Медики приходят на помощь каждому, кто в этом нуждается, возвращают людям здоровье и полноту жизни. Благодаря самоотверженному труду работников сферы здравоохранения наша область достойно прошла острый период пандемии коронавируса. Мы всегда будем благодарны врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам за их высокий профессионализм, самоотдачу и теплую заботу»,— сказал губернатор.

По его словам, правительство региона стремится делать все, чтобы система здравоохранения в Челябинской области была удобной как для медиков, так и для пациентов, а в больницах и поликлиниках были хорошие условия и современное высокотехнологичное оборудование.

«В этот праздничный день желаю всем медицинским работникам доброго здоровья, благополучия и успехов в вашем важном и ответственном труде!»— поздравил Алексей Текслер.

День медицинского работника в России отмечается в третье воскресенье июня с 1981 года.