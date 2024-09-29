Алексей Текслер поздравил машиностроителей Южного Урала с профессиональным праздником

Машиностроение является одной из базовых отраслей Челябинской области

Традиционно в последнее воскресенье сентября в России отмечают День машиностроителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил специалистов отрасли и подчеркнул, что это особый праздник для региона, поскольку наряду с металлургией машиностроение было и остается базовой отраслью промышленности Южного Урала.

«Продукция южноуральских предприятий поставляется во все российские регионы и за рубеж. Наша техника успешно работает по всему миру — от африканских пустынь до арктического побережья. Строители, аграрии, нефтяники, дорожники, представители других отраслей, а также военные высоко ценят наши машины за отличное качество, надежность, доступность и удобство в эксплуатации»,— сказал Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что мощную производственную базу региона создавали целые поколения машиностроителей. Они воплощали свой талант в передовых конструкторских решениях, и сегодня Челябинская область по праву гордится тем, что ее предприятия идут в авангарде отечественной промышленности и обеспечивают технологический суверенитет страны.

Алексей Текслер поблагодарил ветеранов и работников отрасли за труд, самоотдачу и преданность делу и пожелал им здоровья и новых успехов.