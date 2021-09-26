Алексей Текслер поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Традиционно День машиностроителя отмечается в последнее воскресенье сентября

Сегодня, 26 сентября, в России отмечается День машиностроителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил ветеранов и работников этой отрасли и отметил, что в ней сосредоточен колоссальный профессиональный и интеллектуальный потенциал.

«В конструкторских бюро и на машиностроительных предприятиях трудятся сильные, умные и ответственные специалисты, которые понимают, что от результата их работы во многом зависит функционирование всех отраслей экономики и надежность оборонно-промышленного комплекса страны. Серьезный вклад в развитие российского машиностроения вносят предприятия Челябинской области. Наши краны, бульдозеры, дорожно-строительную и горнопроходческую технику, оборудование для военных машин и судов знают далеко за пределами России. Южноуральские машиностроители прочно встроены в межрегиональные кооперационные цепочки, успешно участвуют в процессах импортозамещения»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер убежден, что мощный потенциал отрасли и поддержка государства позволят Челябинской области уверенно двигаться вперед и решать большие задачи, развивая экономику и укрепляя славу региона как одного из главных центров отечественного машиностроения.

«Благодарю ветеранов и работников отрасли за нелегкий труд и желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, мира и взаимопонимания в семьях!»— поздравил губернатор.

Напомним, День машиностроителя отмечается в последнее воскресенье сентября.