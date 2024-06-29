Алексей Текслер поздравил магнитогорцев с 95‑летием города

Магнитка по праву зовется стальным сердцем России

Сегодня, 29 июня, Магнитогорск отмечает 95‑летие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил местных жителей с праздником и подчеркнул, что это город с богатой историей, крепкими трудовыми традициями, яркими и масштабными достижениями.

«95 лет назад основатели Магнитки своим самоотверженным трудом создали легендарный металлургический комбинат мирового уровня и построили на берегах реки Урал прекрасный, величественный город. В годы Великой Отечественной войны здесь ковались меч и броня Великой Победы, а затем возрождалась и росла индустриальная мощь страны»,— отметил губернатор.

Сейчас, по словам Алексея Текслера, Магнитогорск заслуженно носит звание «Город трудовой доблести» и непрерывно укрепляет славу стального сердца России.

Кроме того, город металлургов постоянно обновляется и преображается, реализует уникальные проекты, такие как парк «Притяжение». Залог успешного развития Магнитогорска — энергия его жителей, их творческий и профессиональный потенциал, любовь к родному городу и стремление видеть его красивым.

В праздничный день губернатор пожелал магнитогорцам крепкого здоровья, счастья и благополучия.