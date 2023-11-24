Алексей Текслер поздравил Магнитогорскую государственную консерваторию с 30-летним юбилеем

Глава региона вручил награды работникам вуза

В 2023 году Магнитогорская государственная консерватория отмечает 30-летний юбилей. Губернатор Алексей Текслер не смог пропустить такое событие и поздравил ее коллектив с важной датой во время рабочей поездки в Магнитогорск. Со сцены глава региона рассказал о планах по развитию консерватории и о поручениях, которые он в этой связи дал.

В приветственном слове Алексей Текслер отметил, что консерватория является базовым вузом для развития культуры региона: каждый третий преподаватель сферы искусств в области — выпускник Магнитогорской консерватории.

Хорошая профессиональная подготовка студентов МаГК позволяет им работать в лучших учебных заведениях и творческих коллективах страны и зарубежья. Воспитанники консерватории успешно трудятся в Москве (Новая опера, Геликон-опера, Школа пения Г. Вишневской, джазовый оркестр под управлением О. Лундстрема) и Санкт-Петербурге (Мариинский театр). Многие становятся лауреатами престижных Российских и международных конкурсов.



«Я благодарю ветеранов и всех тех, кто стоял у истоков образования высшего учебного заведения. В масштабах нашего региона и страны у консерватории важный статус. Она вносит значительный вклад а развитии культуры и искусства. Мы знаем, что у консерватории серьезные межрегиональные связи. Сюда приезжают на диссертационный совет представители других регионов и даже стран», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что консерватория продолжает свое развитие. Однако имеющихся площадей недостаточно, с 2024 году студенты и учащиеся актерского отделения перейдут в обновление здание возле городской администрации. Сейчас в помещении, в котором раньше располагалось отделение налоговой инспекции, идет ремонт. Алексей Текслер также поручил обновить материально-техническое состояние консерватории.

Алексей Текслер поздравил с получением почетного звания «Заслуженный работник Челябинской области» профессора кафедры оркестровых, духовых и ударных инструментов Татьяну Якименко. Почетная грамота губернатора и благодарность вручена также Елене Трофимовой, Ольге Муромцевой, Наталье Щербатовой, Елене Твиритиной, Елене Черновой.