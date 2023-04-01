Алексей Текслер поздравил летчиков челябинского авиаполка с гвардейским званием

Губернатор Челябинской области отметил исключительный героизм военнослужащих

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командира и личный состав 2-го смешанного ордена Суворова авиационного полка с присвоением почетного наименования «гвардейский». Соответствующий документ накануне подписал президент РФ Владимир Путин.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич! Поздравляю вас и личный состав 2-го гвардейского смешанного ордена Суворова авиационного полка! Вы по праву можете гордиться историей и легендарными традициями полка, который стал достойным продолжателем славы героев Великой Отечественной войны и всего поколения победителей»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер отметил, что в наши дни военнослужащие полка проявляют исключительный героизм, стойкость и мужество в условиях спецоперации, защищают интересы Родины и обеспечивают безопасность мирных граждан.

«Желаю вам и вашим боевым товарищам успехов в выполнении боевых и миротворческих задач, здоровья, счастья, мира и добра!»— поздравил глава региона.

Напомним, наименование «гвардейский» полк получил за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях.