Алексей Текслер поздравил кусинцев с 85‑летием района

На самом деле его история началась гораздо раньше

Сегодня, 21 февраля, жители Кусинского района отмечают 85-летие родного края. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил их и подчеркнул, что на самом деле его история насчитывает более 200 лет — с момента строительства Кусинского завода, на котором уральские мастера наладили производство чугуна и железа, а впоследствии сформировали бренд знаменитого кусинского литья.

«Благодаря таким заводам развивалась и крепла индустриальная мощь нашей страны», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил, что сегодня жители Кусинского района продолжают славные традиции своих предшественников. При активной поддержке области здесь модернизируются социальные объекты, строятся новые спорткомплексы, успешно работают крупные предприятия и создаются благоприятные условия для бизнеса.

«А самое главное — здесь живут талантливые, трудолюбивые люди, которые искреннее любят свою малую родину и делают все для ее развития и процветания», — отметил глава региона.

В праздничный день он пожелал жителям Кусинского района крепкого здоровья, добра и новых успехов.