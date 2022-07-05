Алексей Текслер поздравил командующего Центральным военным округом с получением звания Героя РФ

Генерал-полковник Лапин получил Звезду Героя за участие в специальной военной операции на Украине

Как сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области, Алексей Текслер отправил командующему ЦВО телеграмму с поздравлениями о присвоении почетного звания Героя Российской Федерации.



«Высшая награда страны стала признанием вашего большого личного вклада в успешное проведение операции по освобождению Луганской Народной Республики, знаком благодарности за ваше мужество и особые боевые заслуги. Под вашим командованием российские военные проявляют героизм и стойкость при выполнении задач спецоперации», — обратился губернатор к генералу.

Александр Лапин был назначен на должность командующего войсками ЦВО 22 ноября 2017 года. В 2022 году Лапин продолжает выполнять функции командующего Центрального военного округа в ходе военной операции на Украине. Накануне стало известно, что указом президента РФ генерал-полковнику присвоено звание Героя РФ.

Напомним, накануне стало известно о награждении орденом Жукова 239-го гвардейского танкового полка, входящего в состав чебаркульской бригады. Воинская часть получила награду за массовый героизм и отвагу, проявленные в ходе спецоперации. Этот случай отмечен как первый среди награждения подразделений за последние годы.