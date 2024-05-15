Алексей Текслер поздравил коллектив «Завода „Пластмасс“» с 85‑летним юбилеем предприятия

Это один из ключевых заводов оборонно-промышленного комплекса России

Сегодня, 15 мая, копейский «Завод „Пластмасс“» отмечает 85-летие со дня основания. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил руководство и сотрудников с днем рождения предприятия и подчеркнул, что с момента основания завод стал одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса страны и до сих пор производимая там продукция составляет основную огневую мощь артиллерии и штурмовой авиации.

«С началом специальной военной операции объемы производства на предприятии кратно выросли, существенно увеличился трудовой коллектив. Стала выше не только нагрузка на людей, но и ответственность каждого за качество работы. В этих сложных условиях, на столь важном для нашей страны этапе развития, сотрудники завода продолжают добросовестно выполнять поставленные задачи и обеспечивать наши Вооруженные силы надежными боеприпасами, приближая к победе», — сказал губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил коллектив за самоотверженную работу, а ветеранов — за наставничество и заложенные трудовые традиции.

АО «Завод „Пластмасс“» было основано в 1939 году. Сейчас это одно из ведущих предприятий по производству взрывчатых веществ, в том числе классических и эмульсенов.