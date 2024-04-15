Алексей Текслер поздравил коллектив ЮУЖД с 90‑летием железной дороги

Пути филиала РЖД проходят через шесть российских регионов и Казахстан

Сегодня, 15 апреля, со дня образования Южно-Уральской железной дороги исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил филиал ОАО «Российские железные дороги» с юбилеем и подчеркнул, что строительство железной дороги дало мощный импульс развитию Челябинской области и превратило регион в ключевой транспортный центр России.

«В годы Великой Отечественной войны южноуральские железнодорожники своим самоотверженным трудом внесли огромный вклад в снабжение фронта оружием, боеприпасами и продовольствием, обеспечили эвакуацию почти полутора тысяч стратегических предприятий, организацию госпитальных эшелонов», — отметил Алексей Текслер.

По его словам, сегодня Южно-Уральская железная дорога — это один из ведущих филиалов РЖД: она активно развивается и уверенно вступает в эпоху новых технологий и скоростей, обеспечивая надежность и комфорт не только пассажирских перевозок, но и грузовых.

Алексей Текслер пожелал всем работникам и ветеранам ЮУЖД здоровья и успехов в достижении всех намеченных целей.