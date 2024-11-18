Алексей Текслер поздравил коллектив «Трубодетали» с 75‑летием предприятия

Компания является одной из ключевых по производству соединительных деталей для трубопроводов

Сегодня, 18 ноября, челябинскому предприятию «Трубодеталь» исполняется 75 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив, ветеранов и партнеров компании и отметил, что прошедшие 75 лет стали для нее временем непрерывного развития, поиска оптимальных форм работы, уникальных технологий и инновационных подходов.

«В самые сложные для страны исторические периоды на заводе продолжали укреплять техническую базу, модернизировать производственный комплекс, расширять номенклатуру выпускаемой продукции. В результате „Трубодеталь“ заняла достойное место среди отечественных компаний по производству соединительных деталей для трубопроводов и сегодня является одним из ключевых поставщиков для строительства нефтяных и газовых коммуникаций», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона пожелал работникам завода крепкого здоровья, энергии, благополучия и успешного воплощения в жизнь всех намеченных планов.

Предприятие было основано в 1949 году. В первые годы оно выпускало простые металлические конструкции и железобетонные изделия, в 1960-х годах началось крупное строительство газо- и нефтепроводов.