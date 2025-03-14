Алексей Текслер поздравил коллектив Контрольно-счетной палаты с 25‑летним юбилеем

Сотрудникам ведомства губернатор вручил благодарственные письма и почетные грамоты

Глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25‑летию КСП Челябинской области. Алексей Текслер поздравил коллектив Контрольно-счетной палаты и отметил ее важную роль в обеспечении финансовой стабильности и эффективности государственного управления. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Четверть века главный орган внешнего финансового контроля в регионе эффективно работает на благо жителей Челябинской области. Вы обеспечиваете порядок и законность в сфере распоряжения бюджетными средствами, вносите большой вклад в повышение эффективности всей системы государственного управления в нашем регионе», — обратился Алексей Текслер к сотрудникам КСП.





Глава региона отметил не только контрольную, но также аналитическую и разъяснительную функции КСП, важность профилактической работы палаты. Он выразил уверенность в том, что деятельность ведомства способствует развитию финансового контроля в Челябинской области и поблагодарил предшественников нынешнего состава палаты за создание ее интеллектуального и организационного потенциала, в том числе первого руководителя КСП Альфреда Галимова, а также бывших руководителей — Сергея Комякова и Алексея Лошкина.





Обращаясь к нынешнему председателю КСП Андрею Пшеницыну, губернатор отметил его профессиональный опыт и выразил уверенность в том, что сотрудничество региональных властей и палаты станет еще более системным и целенаправленным.

Глава региона добавил, что перед КСП, как и перед всем регионом сегодня стоят новые вызовы, связанные с реализацией национальных проектов и текущей экономической ситуацией.

«Ресурсы, которые направляются, должны использоваться максимально эффективно. Роль и ответственность Контрольно-счетной палаты в этой связи возрастает. Важно существенно повысить эффективность управления бюджетными средствами. Для этого прошу вас, коллеги, продолжить активно помогать специалистам в исполнительных органах на местах, уделить особое внимание качеству проведения контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, профилактировать, выявлять и пресекать нарушения. Мы кратно усиливаем внимание к контролю над целевым использованием средств из всех бюджетных источников. В этом плане важно синхронизировать работу всех органов финансового контроля, в том числе и на муниципальном уровне», — уточнил губернатор.





В рамках торжественного мероприятия Алексей Текслер вручил почетные грамоты, благодарности, благодарственные письма сотрудникам ведомства.