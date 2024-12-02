Алексей Текслер поздравил коллектив газеты «Вперед» с 100‑летием издания

Губернатор Челябинской области подчеркнул, что это одна из немногих газет, перешагнувшая вековой рубеж

Сегодня, 2 декабря, газета Троицка и Троицкого района «Вперед» отмечает 100-летний юбилей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив издания и добавил, что в регионе немало газет, чья история исчисляется десятилетиями, но мало кому удается перешагнуть вековой рубеж.

«Искренне рад, что газета „Вперед“ уверенно движется в обозначенном в названии направлении, преодолевая все трудности, сохраняя дружный и сплоченный коллектив единомышленников. Год за годом она ведет честный, интересный, объективный рассказ о жизни района и области, о судьбах земляков, раскрывает социально значимые темы. В редакции сложились крепкие традиции, сформировался особый стиль»,— отметил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что читатели ценят яркий и выразительный слог журналистских материалов, а также объективность в подаче фактов и внимание к истории родного края. По словам губернатора, все это в сочетании с твердой патриотической позицией принесло изданию доверие и любовь земляков, а также заслуженное признание в профессиональном сообществе.

Глава региона пожелал редакции газеты новых ярких сюжетов и творческих высот.