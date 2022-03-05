Алексей Текслер поздравил коллектив челябинского транспорта с наступающим 8 Марта

Губернатор обсудил развитие пассажирских перевозок в регионе

В субботу, 5 марта, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил МУП «Служба организации движения», ознакомился с его работой. Также глава региона поздравил коллектив предприятия с наступающим Международным женским днем.

Губернатор отметил положительные изменения в системе городского транспорта и заявил, что работа в этом направлении продолжается.

«Перемены разительные — я прекрасно помню 2019 год. Если мы говорим о Челябинске, то это старый общественный транспорт, в основном маршрутки, причем, мягко говоря, несвежие. Обновление транспорта — основный запрос жителей, и мы отнеслись к этой работе серьезно. Это не только приобретение нового пассажирского транспорта, автобусов, но и трамваев. Сейчас мы будем троллейбусный парк обновлять. Мы увеличили, изменили маршруты, включили в общую агломерацию с Копейском и Сосновским районом. На всех магистральных линиях работают сейчас большие, комфортные, удобные автобусы. Мы эту работу будем продолжать, сегодня пристальное внимание уделяем развитию автотранспортного предприятия, будем заниматься модернизацией ремонтной базы. В целом предприятие современное, будем продолжать его развивать», — прокомментировал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в этом году регион фактически закончит обновление общественного транспорта в Златоусте, Миассе и Копейске, а также продолжит в Южноуральске, Троицке и других территориях. Частным перевозчикам тоже будет поставлена задача по обновлению.

Важен и человеческий фактор: активно привлекаются водители и обслуживающие сотрудники транспорта, им создаются комфортные условия для работы.

В завершение встречи Алексей Текслер поздравил женщин, работающих на предприятии, с наступающим Международным женским днем.