Алексей Текслер поздравил коллектив Челябинского металлургического комбината с 80‑летием предприятия

Комбинат является одним из лидеров сталелитейной отрасли России

Сегодня, 19 апреля, Челябинскому металлургическому комбинату исполняется 80 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил руководство и работников одного из флагманских предприятий региона и лидеров сталелитейной отрасли России.

«Рожденный в годы Великой Отечественной войны, легендарный завод-труженик в короткие сроки обеспечил производство необходимой фронту продукции. С тех пор коллектив комбината хранит и приумножает лучшие трудовые традиции, вносит весомый вклад в индустриальное развитие страны»,— отметил губернатор.

По его словам, Челябинский металлургический комбинат и сейчас остается надежной опорой и стратегическим звеном отечественной экономики. Это мощный высокотехнологичный комплекс, который планомерно ведет модернизацию производства, реализует важные экологические и социальные проекты.

Алексей Текслер пожелал работникам и ветеранам предприятия успехов, крепкого здоровья и благополучия в семьях.

Строить комбинат, предназначенный для обеспечения нужд обороны страны, начали во время Великой Отечественной войны. Первая продукция была выпущена в апреле 1943 года. В советское время комбинат участвовал в выполнении космических программ, производил металл для военно-промышленного комплекса и наукоемкого сектора экономики.