Алексей Текслер поздравил Ирину Гехт с назначением на должность врио губернатора Ненецкого автономного округа

Это показывает особое доверие, подчеркнул губернатор

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, поздравляя Ирину Гехт с назначением на новую должность, подчеркнул, что оно показывает особое доверие и высокую оценку ее профессиональных и личных качеств, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Вы трудились на Южном Урале, приобрели здесь значительную часть опыта. Уверен, что во главе такого непростого, но перспективного региона, как Ненецкий автономный округ, вам пригодятся компетенции и лучшие практики, накопленные в годы работы в правительстве Челябинской области», — сказал Алексей Текслер.

Он пожелал Ирине Гехт новых профессиональных успехов и надежных единомышленников для реализации всех задач и планов.

Напомним, вечером 18 марта президент России Владимир Путин подписал указ, которым назначил Ирину Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа. В беседе с ней глава государства подчеркнул, что работа там другая в отличие от Запорожской области, в правительстве которой Ирина Гехт работала последний год. Однако политик с готовностью согласилась отправиться на Север.