Алексей Текслер поздравил газету «Озерский вестник» с 35‑летием

Это одно из самых молодых изданий на Южном Урале

Сегодня, 3 января, газете «Озерский вестник» исполняется 35 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив издания и отметил, что за эти годы газета успела завоевать любовь и уважение читателей.

«Статус официального издания муниципалитета не помешал газете все эти годы быть по-настоящему независимым источником важной для жителей города информации, центром медийной и общественной жизни Озерска»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Он также отметил, что все эти годы отличительной чертой издания остаются высокое качество материалов, объективность и искреннее внимание к судьбам и проблемам земляков.

Глава региона пожелал коллективу редакции новых ярких сюжетов и творческих высот.