Алексей Текслер поздравил газету «Авангард» с 95-летием

Издание стало неотъемлемой частью Катав-Ивановского округа

Сегодня, 7 сентября, газета «Авангард» отмечает 95-летие. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил журналистов издания и подчеркнул, что издание уже почти на протяжении века остается рупором правды и голосом жителей Катав-Ивановска.

«Сегодня „Авангард“ — яркий пример того, как традиции классической печатной журналистики гармонично сочетаются с инновациями в медийной сфере. Стабильно выпуская качественное 16-полосное издание, редакция активно завоевывает цифровое пространство, расширяет аудиторию, добивается побед в профессиональных конкурсах», — отметил Алексей Текслер.

Он пожелал журналистам издания неиссякаемой творческой энергии, новых интересных проектов и дальнейшего развития.

Первый выпуск газеты вышел в свет 7 сентября 1930 года. Сегодня тираж газеты — 5 тысяч экземпляров. Кроме того, новости округа на страницах издания в социальных сетях читают не менее 30 тысяч человек.