Алексей Текслер поздравил финансистов с профессиональным праздником

В этот день поздравления принимают банковские работники и служащие министерства финансов

Сегодня, 8 сентября, в России отмечается День финансиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников этой сферы и подчеркнул, что стабильность и порядок в банковской отрасли и сфере межбюджетных отношений служат основой устойчивого функционирования экономики.

«Четкое планирование и грамотное использование финансовых инструментов позволяют реализовывать важные инвестиционные проекты в производственном секторе, поддерживать развитие малого и среднего бизнеса, эффективно решать социальные задачи», — отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, работников финансовой сферы отличают точное аналитическое мышление, внимание к деталям и предельно ответственное отношение к своему делу. Все эти принципы ветераны отрасли передали новому поколению финансистов, которые продолжают укреплять позиции Челябинской области как экономически стабильного региона.

Глава региона пожелал всем финансистам крепкого здоровья, успехов и благополучия.

День финансиста отмечается ежегодно 8 сентября с 2011 года. Традиционно в этот день проходят различные праздничные мероприятия и конкурсы.