Алексей Текслер поздравил еткульцев с 100‑летием района

Это яркий и динамично развивающийся муниципалитет

Сто лет со дня образования Еткульского района отметят сегодня, 15 июня, местные жители. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил еткульцев с днем рождения малой родины и подчеркнул, что у района есть много ресурсов для развития.

«Здесь и мощный кадровый потенциал, и крепкая экономика, и хорошая транспортная доступность, и замечательная природа. С поддержкой области постоянно обновляется и меняется к лучшему городская среда в поселениях, создаются новые социальные объекты. С такими возможностями можно смело ставить большие цели и уверенно к ним идти», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в районе живут талантливые, энергичные люди, которые успешно занимаются бизнесом и сельским хозяйством, трудятся в самых разных сферах, участвуют в развитии района. И благодаря всему этому он остается ярким и динамично развивающимся, несмотря на солидный возраст.

Алексей Текслер пожелал Еткульскому району успехов и процветания, а жителям — крепкого здоровья, оптимизма и мира.