Алексей Текслер поздравил энергетиков с профессиональным праздником

День энергетика в России отмечают уже более 50 лет

Сегодня, 22 декабря, в России отмечается День энергетика. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов энергетической промышленности и отметил, что от их добросовестного труда зависят надежное энергоснабжение региона, стабильная работа промышленных предприятий и соцучреждений, а также тепло и уют в домах южноуральцев.

«Благодаря опыту и современным компетенциям вы успешно решаете масштабные производственные задачи — обновляете сетевую инфраструктуру, вводите новые генерирующие мощности, внедряете инновационные технологии, укрепляете энергетическую безопасность региона, что в нынешних условиях особенно важно»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем работникам отрасли новых трудовых успехов, реализации перспективных проектов, здоровья и благополучия.

День энергетика отмечается 22 декабря указом президиума Верховного совета СССР от 23 мая 1966 года в память о дне принятия плана государственной электрификации России на VIII Всероссийском съезде Советов в 1920 году. В 1980 году дату праздника перенесли и постановили отмечать в третье воскресенье декабря. Однако указ вызвал массовое непонимание среди энергетиков, которые продолжили отмечать праздник 22 декабря. Указом президента РФ от 21 декабря 2015 года была утверждена изначальная дата празднования Дня энергетика.