Алексей Текслер поздравил экологов с профессиональным праздником

В Челябинской области проводится большая работа по сохранению окружающей среды

Сегодня, 5 июня, в России отмечается День эколога. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил специалистов по охране окружающей среды с профессиональным праздником и отметил, что это знаменательная дата не только для всех экологов, но и для активистов.

«На Южном Урале вопросы защиты окружающей среды, снижения негативного антропогенного воздействия на атмосферу, развития системы экомониторинга имеют особую значимость. Наша область первая в стране разработала и приняла региональный Экологический стандарт, призванный повысить эффективность природоохранных мер», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области реализуется целый ряд экологических инициатив, которые направлены на сохранение уникальных богатств региона — лесов, озер, рек. И вся выполняемая работа — это вклад в сбережение здоровья и в благополучие жителей региона, в развитие туристической отрасли и повышение привлекательности Южного Урала.

«Желаю всем, кто любит и защищает природу родного края, успешной работы и реализации всех намеченных планов. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!» — пожелал губернатор.

Праздник был учрежден президентом РФ Владимиром Путиным 21 июля 2007 года по инициативе комитета по экологии Госдумы.