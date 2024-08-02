Алексей Текслер поздравил десантников с Днем ВДВ

«Крылатая пехота» успешно защищает Родину в ходе СВО

Сегодня, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов и подчеркнул, что этот род войск отличают особая преданность традициям и верность идеалам чести и мужества.

«Мы гордимся доблестными сынами Южного Урала, которые верно служат Родине в рядах ВДВ, защищают с оружием в руках свою страну в противостоянии с коллективным Западом. „Крылатая пехота“ не раз доказывала свое умение выполнять на высочайшем уровне не только учебные, но и боевые задачи»,— сказал губернатор.

Особую благодарность Алексей Текслер выразил ветеранам ВДВ. По его словам, эти сильные и мужественные люди успешно ведут военно-патриотическую работу и растят будущих защитников Родины.

Глава региона пожелал всем десантникам и ветеранам войск здоровья и благополучия в семьях.

День Воздушно-десантных войск ежегодно отмечается 2 августа. Эта дата была выбрана потому, что именно 2 августа считается днем рождения ВДВ. В этот день в 1930 году в рамках военных учений неподалеку от Воронежа подразделение из 12 человек десантировалось на парашютах для выполнения задачи.

Воздушно-десантные войска также называют «крылатой пехотой» и «голубыми беретами». А сами они нередко называют себя «войсками дяди Васи». Такой вариант появился благодаря генералу Василию Маргелову, который возглавлял ВДВ более 20 лет.