Алексей Текслер поздравил депутатов с Днем российского парламентаризма

Памятная дата связана с днем начала работы Госдумы

Сегодня, 27 апреля, отмечается День российского парламентаризма. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что органы законодательной и представительной власти играют важнейшую роль в развитии страны.

«Перед депутатами всех уровней стоит стратегическая задача — поддерживать эффективную обратную связь с избирателями, оперативно принимать востребованные временем правовые акты, призванные защищать интересы людей и государства. От продуктивной работы народных избранников, конструктивного взаимодействия всех ветвей власти зависит будущее нашего общества, благополучие и стабильность в Челябинской области и всей России»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер поблагодарил депутатов за неравнодушное и активное участие в жизни региона и стремление сделать его сильнее и крепче.

Памятная дата установлена президентом России в 2012 году. Дата 27 апреля была выбрана потому, что она считается днем начала работы в 1906 году Государственной Думы — первого в отечественной истории демократического института, заложившего основы парламентаризма в России.