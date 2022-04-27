Алексей Текслер поздравил депутатов и сенаторов с Днем российского парламентаризма

Праздник отмечается ежегодно 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, в России отмечается День парламентаризма. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сенаторов Российской Федерации, депутатов и работников аппаратов законодательных и представительных органов и отметил, что быть народным избранником — это особая ответственность.

«Депутаты служат связующим звеном между властью и обществом, выражают интересы людей, призваны защищать конституционные права и гражданские свободы граждан. Работа в законодательных и представительных органах требует колоссальных коммуникативных навыков, умения видеть полный спектр мнений, согласовывать разнонаправленные интересы, просчитывать последствия принимаемых решений»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, в Челябинской области накоплены хорошие традиции парламентаризма. В 2020 году южноуральцы избрали представителей в областное Законодательное собрание, в 2021 году — в Госдуму. По мнению губернатора, результаты выборов говорят о том, что люди не только ценят преемственность в политике, но и возлагают надежды на молодых политиков, способных предлагать новые идеи для развития территорий региона.

«Я желаю всем народным избранникам и сотрудникам аппаратов законодательных и представительных органов здоровья, новых успехов и дальнейшей плодотворной работы в интересах южноуральцев»,— пожелал Алексей Текслер.

День российского парламентаризма отмечается ежегодно 27 апреля с 2012 года. Дата была выбрана неслучайно: именно 27 апреля в 1906 году начала работать Государственная дума.