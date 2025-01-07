Алексей Текслер поздравил челябинцев с Рождеством Христовым

Уже много веков этот праздник служит символом духовного единства людей

Сегодня, 7 января, православные христиане отмечают Рождество Христово. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с этим светлым праздником и отметил, что он открывает новый год, освещая сердца людей истинной любовью и напоминая о непреходящих ценностях — добре, сострадании и милосердии.

«В эти праздничные дни каждого из нас переполняют надежды, новые замыслы, желание порадовать своих близких. Рождественские праздники позволяют нам испытать особое чувство причастности к историческому и культурному наследию нашего народа, служат укреплению нравственных и семейных традиций, вселяют веру в осуществление созидательных планов и устремлений»,— подчеркнул глава региона.

В Рождество Христово Алексей Текслер пожелал южноуральцам крепкого здоровья, радости и рождественских чудес.