Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем семьи, любви и верности

Праздник наполнен особым смыслом, подчеркнул губернатор

Сегодня, 8 июля, отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что праздник олицетворяет такие непреходящие ценности, как супружеская преданность, забота о детях и старшем поколении.

«В крепких семьях вырастают настоящие патриоты, ответственные граждане, люди с добрым сердцем и твердыми нравственными устоями»,— подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что поддержка семьи — приоритет для региона. На Южном Урале создают все условия для молодых и многодетных семей, особое внимание уделяют семьям участников и ветеранов СВО. В Челябинской области реализуют и продолжат реализовывать масштабные проекты, чтобы южноуральские семьи чувствовали реальную помощь и заботу государства.

В праздничный день глава региона пожелал, чтобы в домах всегда царили любовь, уважение и согласие, ведь именно в крепкой и дружной семье — сила и будущее региона и страны в целом.

История праздника связана с днем памяти святых Петра и его жены Февронии, которых считают покровителями брака. История, а точнее легенда их такова: в XIII веке в Муроме правил князь Павел. В моменты его отсутствия к его жене приходил змий-искуситель в облике князя. Уничтожить его можно было лишь Агриковым мечом. Петр, младший брат Павла, нашел меч и убил змия, но его кровь попала на тело юноши, и он покрылся язвами. Помочь ему избавиться от болезни смогла лишь простая крестьянка Феврония, которая взамен попросила взять ее в жены. Петр, выздоровев, начал всячески избегать девушки, но заболел снова. Тогда он вернулся и взял в жены Февронию.

После смерти Павла править Муромом начал Петр. Но местные жители выступили против княгини-крестьянки. Тогда супруги отреклись от трона и отправились куда глаза глядят. Но без правителя в Муроме началась смута. Вскоре муромчане разыскали князя и его жену и начали уговаривать их вернуться. Супруги вняли мольбам и вернулись в Муром. Жизнь у них был долгая и счастливая, и умерли они в один час.

Кстати, первые мероприятия, посвященные семье, любви и верности прошли именно в Муроме в 1990-х годах. После праздник стал распространяться по всей России, его начали отмечать неофициально. Официальный статус он получил в 2022 году.