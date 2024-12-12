Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем Конституции

Документ служит надежным фундаментом для развития страны

Сегодня, 12 декабря, отмечается День Конституции Российской Федерации. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что этот важный документ олицетворяет свободу и независимость страны, а также утверждает ее право идти свои путем, опираясь на собственные ценности, многовековые традиции, историческую память и богатое культурное наследие.

«Основной закон служит надежным правовым фундаментом для дальнейшего развития нашей страны и каждого ее региона. Опираясь на положения Конституции, мы создаем на Южном Урале все условия для самореализации людей в профессиональной деятельности, общественной и творческой сферах, для счастливой, интересной, полноценной жизни, а также стремимся к тому, чтобы сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей», — добавил губернатор.

В праздничный день он пожелал южноуральцам мира, благополучия и успехов во всех начинаниях.

Напомним, Конституция Российской Федерации была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. Летом 2020 года документ приняли с поправками, предложенными президентом страны Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в январе 2020 года.