Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем города

Каждый год областной центр меняется на глазах

Сегодня Челябинску исполнилось 287 лет. Губернатор Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем города и отметил, что каждый прожитый год столица Южного Урала отмечает новыми достижениями. Город становится красивым и комфортным, появляются уютные скверы, набережные и новые жилые кварталы.

«Самое главное — меняется отношение к областному центру. Люди стремятся в город с качественным жильем, современным транспортом, хорошими дорогами, достойными рабочими местами и мощными научно-образовательными организациями, обновленной социальной инфраструктурой, насыщенной спортивной и культурной жизнью. Именно таков наш Челябинск — сердце Южного Урала, надежная опора страны», — заявил глава региона.

Все это — результат труда многих поколений челябинцев, которые вложили душу и силы в развитие родного города. Алексей Текслер пожелал всем горожанам крепкого здоровья, новых успехов и свершений, а также счастья и благополучия в семьях.

День города сегодня отметят множеством различных мероприятий. Первое областное информагентство подготовило афишу событий, посвященных празднику. Также на северо-западе и в центре Челябинска перекроют движение на нескольких улицах. Найти объездные пути можно с помощью нашего материала.