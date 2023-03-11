Алексей Текслер поздравил челябинцев с 80‑летием Уральского добровольческого танкового корпуса

В 1943 году заявления о добровольном зачислении в части корпуса подали почти 50 тысяч человек

Сегодня, 11 марта, исполняется 80 лет со дня образования Уральского добровольческого танкового корпуса. Как отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, история корпуса — это история общей Великой Победы.

«В начале 1943 года наши земляки выступили с инициативой о создании мощного войскового соединения для борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Челябинцы вместе с жителями других городов и сел Урала не только собрали средства на оснащение Уральского добровольческого танкового корпуса, но и своими руками создали сотни танков сверх плана, которые прямо с заводского цеха уходили на фронт»,— рассказал Алексей Текслер.

По словам губернатора, в этот день южноуральцы и все россияне склоняют головы перед героями, погибшими в боях, всеми бойцами корпуса, дошедшими с боями до Берлина и Праги, и, конечно же, перед тружениками тыла, ковавшими оружие Победы на Урале.

«Их подвиг будет вечно жить в памяти людей как символ единения и непобедимости нашего народа, знак неразрывной преемственности поколений»,— добавил глава региона.

При формировании Уральского добровольческого танкового корпуса в 1943 году войти в его состав захотели почти 50 тысяч человек — именно столько заявок было подано от жителей региона. Более 250 заявок подали рабочие и служащие Челябинского Кировского завода (так ЧТЗ назывался в годы Великой Отечественной войны). Для укомплектования личного состава были отобраны три тысячи желающих.