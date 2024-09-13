Алексей Текслер поздравил челябинцев с 288‑летием города

И призвал горожан активно участвовать в общественной жизни любимого мегаполиса

В этом году челябинцы отмечают красивую дату — 288 лет со дня основания города. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил горожан с праздником.

«У Челябинска есть свой характер, закаленный веками. Сильный, предприимчивый, трудолюбивый, яркий и талантливый — именно таким его сделали многие поколения горожан. И сегодня челябинцы уверенно идут вперед, опираясь на лучшие традиции прежних времен», — обратился к землякам глава региона.

Алексей Текслер также заметил, что челябинцев отличают особая любовь к родному городу, уважение к его славной истории, уверенность в достойном будущем.

Современный Челябинск принимает все больше международных и российских форумов, фестивалей, чемпионатов, конференций. Город растет, активно развивается его инфраструктура, благоустраиваются общественные пространства. Обновляется транспорт и инженерные сети, строятся социальные, спортивные и культурные объекты. Город становится таким, каким его хотят видеть жители, — комфортным, современным, открытым для интересных проектов и полезных инициатив.

«Мы ставим масштабные цели и амбициозные задачи. Строим планы, предлагаем смелые идеи и успешно их реализуем. Всей душой приветствую стремление горожан активно участвовать в жизни Челябинска, самим создавать его настоящее и будущее», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона пожелал челябинцам успехов и побед, крепкого здоровья, добра и мира в семьях, достатка и благополучия.