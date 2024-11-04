Алексей Текслер поздравил Челябинскстат с 105‑летием

На данные этой службы опираются почти все программы развития экономики и соцсферы Челябинской области

Сегодня, 4 ноября, территориальному органу федеральной службы государственной статистики по Челябинской области исполняется 105 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников Челябинскстата и отметил, что эта служба возникла в самый напряженный год Гражданской войны и в короткие сроки наладила систему сбора данных во всех отраслях и сферах жизни Челябинской губернии.

«За свою более чем вековую историю Челябинскстат неузнаваемо преобразился. В повседневную практику специалистов вошли новые цифровые сервисы, решения, инструменты аналитики. Для нашей динамично развивающейся области роль статистической службы особенно значима, поскольку на ее данные опираются практически все долгосрочные программы развития экономики и социальной сферы региона»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Он поблагодарил сотрудников Челябинскстата за объективность, преданность делу и постоянное совершенствование в профессии, а также пожелал им крепкого здоровья и благополучия.