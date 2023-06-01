Алексей Текслер поздравил Челябинский тракторный завод с 90‑летием

Аббревиатуру ЧТЗ знает вся страна

Ровно 90 лет назад, 1 июня 1933 года, был запущен Челябинский тракторный завод. С большим юбилеем одно из крупнейших предприятий региона поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он подчеркнул, что это важная дата не только для Южного Урала, но и для всей страны.

«В XX веке ЧТЗ стал настоящим символом индустриализации и самоотверженного труда южноуральцев, одним из флагманов отечественной промышленности», — отметил глава региона.

Алексей Текслер напомнил, что в годы Великой Отечественной войны завод в короткие сроки перешел на выпуск танков и другой боевой техники. Благодаря доблестному труду заводчан Челябинск получил гордое имя Танкоград.

«Сегодня мы чествуем тружеников ЧТЗ разных поколений: тех, кто создавал оружие Победы в военное время, кто добивался значительных индустриальных успехов в последующие мирные годы, кто работает на заводе сегодня, успешно реализуя мощный производственный и инженерный потенциал предприятия. Желаю всем ветеранам и работникам ЧТЗ благополучия, здоровья, добра и успехов в достижении всех намеченных целей!» — сказал губернатор.