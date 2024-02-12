Алексей Текслер поздравил Челябинский областной суд с 90‑летием

За десятилетия в работе суда произошли большие сдвиги

Сегодня, 12 февраля, Челябинскому областному суду исполняется 90 лет. Губернатор Челябинской области подчеркнул, что это значимая дата в череде событий, связанных с юбилеем региона.

«За 90 лет правовая система нашей страны и, соответственно, судебная практика кардинально изменились. Кратно выросла нагрузка на судей — люди стали гораздо чаще обращаться за правовой защитой, решать конфликты в судебном порядке, и это — важный показатель доверия граждан к государственным институтам»,— сказал Алексей Текслер.

Он отметил, что с внедрением цифровых технологий и видео-конференц-связи в работе суда произошли большие сдвиги, она в целом стала более открытой и публичной. При этом все изменения и нововведения не изменили главное — отношение служителей Фемиды к своей высокой миссии. Уже на протяжении почти ста лет компетентные и беспристрастные судьи Челябинского областного суда помогают восстанавливать справедливость, защищать права и законные интересы людей и организаций.

«Благодарю ветеранов Челябинского областного суда и действующих судей за добросовестную работу и большой вклад в поддержание социальной стабильности на Южном Урале. Желаю всем крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!»— поздравил Алексей Текслер.

Челябинский областной суд был образован 12 февраля 1934 года — сразу же после выделения Челябинской области из Уральской области.