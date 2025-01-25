Алексей Текслер поздравил челябинских студентов с Татьяниным днем

В Челябинской области есть все условия для получения качественного образования

Ежегодно 25 января отмечается День российского студенчества, который также называют Татьяниным днем. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил студентов и отметил, что для большинства современных специалистов образование стало фактически непрерывным, благодаря чему они постоянно расширяют свои знания и компетенции.

«В нашем регионе для этого есть многое: сильные вузы с крепкой научной базой, мощная разветвленная система среднего и дополнительного профессионального образования. В прошлом году в Челябинске открыли первые объекты нового межуниверситетского кампуса мирового уровня, и сейчас движемся дальше»,— рассказал глава региона.

Алексей Текслер добавил, что также в регионе создается экосистема, в которой студенты, помимо навыков по выбранной специальности, получают возможность реализовать себя в науке, спорте, творчестве, запустить личный стартап и воспользоваться соцподдержкой при создании семьи.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал студентам яркой и насыщенной жизни, успехов в учебе и дальнейшей профессиональной карьере.

День российского студенчества в России официально отмечается с 2005 года. Праздник тесно переплетается с Татьяниным днем потому, что святая мученица Татиана еще в императорские времена была объявлена покровительницей всего российского студенчества.