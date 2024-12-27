Алексей Текслер поздравил челябинских спасателей с профессиональным праздником

Они первыми приходят на помощь людям, оказавшимся в беде

Традиционно 27 декабря в России отмечают День спасателя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб и отметил, что они всегда первыми приходят на помощь тем, кто столкнулся со стихией, опасными жизненными ситуациями и последствиями катастроф, и действуют быстро, четко и слаженно.

«Работу спасателя выбирают отважные и неравнодушные люди, готовые идти на риск, брать ответственность на себя, становиться защитой и поддержкой тем, кто оказался в сложной ситуации», — подчеркнул Алексей Текслер.

Он поблагодарил сотрудников ГУ МЧС России по региону и всех спасательных служб за высокий профессионализм, мужество и верность долгу.

Глава региона пожелал спасателям крепкого здоровья, успехов и счастья.

День спасателя в России был утвержден в 1995 году. Дата 27 декабря была выбрана потому, что в этот день в 1990 году был образован Российский корпус спасателей.