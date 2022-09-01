Алексей Текслер поздравил челябинских школьников и студентов с Днем знаний

1 сентября в большинстве школ, вузов и ссузов начинается новый учебный год

Сегодня, 1 сентября, в России отмечают День знаний. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил школьников, студентов и преподавателей и отметил, что День знаний дорог каждому человеку, ведь в этот день оживают классы и аудитории, дети дарят учителям цветы, а взрослые вспоминают, как они сами были учениками.

«От всей души поздравляю тех, кто впервые сядет за парты. Для них начинается новый жизненный этап, полный увлекательных открытий. Также рад за первокурсников вузов, колледжей, техникумов, за всех школьников и студентов, кто продолжит свой путь в страну знаний. Качественное образование и современные компетенции — основа для дальнейшей успешной карьеры и достойной жизни»,— подчеркнул губернатор.

Также Алексей Текслер добавил, что День знаний дает возможность еще раз поблагодарить педагогов за обучение и воспитание детей, терпение и заботу.

Всем школьникам, студентам, педагогам и родителям глава региона пожелал ярких событий, успехов и крепкого здоровья.

День знаний — праздник, введенный указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1984 года. В этот день в школах проводят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний и прочие мероприятия.