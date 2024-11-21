Алексей Текслер поздравил челябинских налоговиков с профессиональным праздником

Это значимое звено в финансовой системе страны

Сегодня, 21 ноября, отмечается День работника налоговых органов России. Губернатор Челябинской области поздравил южноуральских налоговиков с профессиональным праздником и подчеркнул, что налоговая служба является одним из ключевых звеньев финансовой системы страны и значимым элементом в механизме государственного управления.

«В числе важнейших задач, стоящих сегодня перед ведомством, — обеспечение экономической безопасности страны, выполнение всех бюджетных обязательств, создание условий для реализации масштабных социальных и инвестиционных программ», — отметил губернатор.

По словам Алексея Текслера, в Челябинской области в налоговой сфере работают настоящие профессионалы, которые в непростое для России время вносят большой вклад в укрепление финансовой дисциплины, развитие экономики региона, а также проявляют высокую ответственность и самоотдачу.

Глава региона пожелал всем сотрудникам налоговых органов здоровья и благополучия.

День работника налоговых органов России был установлен в 2000 году. Дата 21 ноября была выбрана потому, что в этот день в 1991 году была образована Государственная налоговая служба РСФСР.