Алексей Текслер поздравил челябинских дорожников с профессиональным праздником

За последние пять лет в регионе обновили рекордное количество дорог

Сегодня, 20 октября, в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил дорожников с профессиональным праздником и отметил, что за последние пять лет дороги в регионе строятся и ремонтируются беспрецедентными темпами.

«С 2019 года мы сделали более четырех тысяч километров, а с учетом объемов нынешнего года выйдем на абсолютный для региона рекорд. Важно, что мы делаем акцент не только на количестве, но и на качестве автомагистралей, чтобы они были современными, безопасными, комфортными, помогали развивать экономику, туризм, обеспечивать связь между муниципалитетами», — подчеркнул Алексей Текслер.

По его словам, содержать в порядке всю обширную дорожную сеть Челябинской области — это большая и ответственная задача. И челябинские дорожники хорошо справляются с ней. В этом им помогает системная государственная политика с масштабными вложениями в транспортную инфраструктуру.

Алексей Текслер поблагодарил всех работников и ветеранов дорожного хозяйства за каждодневный труд, самоотдачу и искреннюю преданность делу. Он пожелал им крепкого здоровья и благополучия, а предприятиям отрасли — успехов и процветания.

День работников дорожного хозяйства традиционно отмечается в третье воскресенье октября. Праздник был учрежден в 2000 году.

