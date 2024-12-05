Алексей Текслер поздравил челябинских добровольцев с Днем волонтера

Это движение активно развивается в Челябинской области

Традиционно 5 декабря в России отмечается День волонтера. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отметил, что региональное добровольческое движение объединяет людей разных поколений, профессий и жизненных взглядов, но одинаково отзывчивых и бескорыстных.

«Одними из первых наши земляки-добровольцы подключаются к общей работе во время природных пожаров и паводков. С начала СВО волонтеры из всех муниципалитетов области помогают собирать и доставлять гуманитарные грузы для наших бойцов и жителей новых регионов России»,— подчеркнул губернатор.

По словам Алексея Текслера, многие волонтеры изготавливают необходимые для военных вещи, поддерживают семьи бойцов. А еще южноуральские добровольцы принимают участие во многих патриотических, экологических и прочих мероприятиях.

«Добро всегда возвращается добром. Пусть волонтерское движение на Южном Урале ширится и крепнет, пусть все начинания обретают успех»,— пожелал глава региона.

День волонтера в России отмечают с 2017 года. Целью учреждения праздника было не только отметить вклад добровольцев в решение социально значимых задач, но и дальнейшее развитие волонтерского движения.