Алексей Текслер поздравил бойцов войск противовоздушной обороны с профессиональным праздником

День войск ПВО отмечается с 1975 года

Сегодня, 14 апреля, в России отмечается День войск противовоздушной обороны. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих войск ПВО с профессиональным праздником и подчеркнул, что они непрерывно стоят на страже безопасности жителей, защищая воздушное пространство России от посягательств со стороны недружественных стран.

«Агрессия противника в условиях специальной военной операции стала особым испытанием для войск противовоздушной обороны. Мы глубоко благодарны нашим мужественным защитникам за эффективное отражение угроз, профессиональные и четкие действия при выполнении боевых задач, готовность до конца хранить верность присяге и воинскому долгу», — сказал губернатор.

Алексей Текслер также поблагодарил ветеранов войск ПВО и пожелал всем военнослужащим крепкого здоровья, благополучия и успехов в службе на благо России.

День войск противовоздушной обороны традиционно отмечается во второе воскресенье апреля. Праздник был учрежден еще в 1975 году в знак признания заслуги войск в разгроме нацистской Германии и поощрения за неоценимый вклад в дело охраны государственной границы Советского Союза в мирное время.