Алексей Текслер поздравил бойцов студенческих отрядов с праздником

Ребята успевают и хорошо учиться, и ударно работать

17 февраля в России отмечается День студенческих отрядов. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских бойцов и напомнил, что десять лет назад особый статус студенческих отрядов был официально закреплен на высшем государственном уровне: президент страны учредил соответствующий праздник. Таким образом была отмечена важная роль этого движения в патриотическом воспитании молодого поколения, а также развитии экономики, инфраструктуры и социальной сферы страны.

«Студенческие отряды давно стали центрами притяжения для активных молодых людей, которые успевают хорошо учиться и ударно работать. Участники движения РСО трудятся на стройках и промышленных предприятиях, в больницах и детских оздоровительных лагерях, на железной дороге, в индустрии гостеприимства, а также оказывают поддержку подшефным территориям в новых регионах, реализуют просветительские и патриотические проекты»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил бойцов студотрядов за энтузиазм, смелость и стремление приносить пользу людям, а также пожелал новых свершений и надежных друзей.