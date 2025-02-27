Алексей Текслер поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником

Военнослужащие всегда находятся в высокой боевой готовности

27 февраля отмечается День Сил специальных операций в России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил военнослужащих и ветеранов ССО и подчеркнул, что это мужественные воины, которые по первому призыву встают на защиту Родины и отстаивают суверенитет и безопасность страны.

«Бойцы формирования с честью выполняют самые сложные и ответственные задачи, в том числе прямо сейчас, в зоне проведения специальной военной операции, с каждым днем приближая нашу победу», — добавил Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил бойцов Сил специальных операций за их доблесть, героизм и преданность Отечеству и пожелал им стойкости и крепкого здоровья.

Профессиональный праздник бойцов ССО был учрежден в 2015 году. Военнослужащие этой группировки всегда находятся в высокой боевой готовности.