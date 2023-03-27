Алексей Текслер поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

На протяжении многих лет внутренние войска подчинялись ведомству внутренних дел

Сегодня, 27 марта, в России отмечается День войск национальной гвардии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником и отметил, что ежедневно они охраняют общественный порядок, обеспечивают безопасность, борются с терроризмом и экстремизмом.

«В условиях сложной геополитической ситуации и беспрецедентного давления на нашу страну деятельность войск национальной гвардии России приобретает еще большее значение. Многие бойцы несут службу в зоне проведения специальной военной операции, защищая мирных людей и государственные интересы. Уверен, что совместными усилиями мы достигнем всех наших целей, обеспечим спокойную жизнь южноуральцев, благополучие и процветание нашей страны»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер пожелал ветеранам и действующим сотрудникам Росгвардии крепкого здоровья, счастья и благополучия.

День войск национальной гвардии РФ установлен указом президента России Владимира Путина от 16 января 2017 года. До 2017 года праздник назывался Днем внутренних войск министерства внутренних дел России.

Дата праздника приурочена к указу императора Александра I о формировании воинских батальонов внутренней стражи.