Алексей Текслер поздравил бизнесменов с профессиональным праздником

Предприниматели и те, кто занят в малом и среднем бизнесе, вносят весомый вклад в экономику региона

Сегодня, 26 мая, в России отмечается День предпринимательства. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил тех, кто развивает собственное дело и открывает новые производства, с профессиональным праздником и подчеркнул, что эти люди обеспечивают южноуральцев качественными товарами и услугами, а также создают рабочие места.

«В малом и среднем бизнесе заняты сотни тысяч жителей области, и вместе они вносят значительный вклад в региональную экономику», — отметил губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что креативный подход, инициативность и широкий спектр мер государственной поддержки позволяют деловому сообществу находить и эффективно использовать дополнительные возможности для реализации своих проектов.

Глава региона пожелал предпринимателям неиссякаемой энергии, процветания и дальнейшей успешной работы.

Указ о введении Дня российского предпринимательства был подписан в 2007 году. В этот день проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары, тренинги, круглые столы и другие мероприятия.