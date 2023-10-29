Алексей Текслер поздравил автомобилистов и работников общественного транспорта с профессиональным праздником

Автотранспортная отрасль в регионе заметно развивается

Сегодня, 29 октября, в России отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, или День автомобилиста. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил водителей с профессиональным праздником и отметил, что работа за рулем требует каждую минуту быть предельно внимательным и оперативно принимать правильные решения. Кроме того, многое зависит от других специалистов отрасли — механиков, диспетчеров, кондукторов и других.

«В последние годы автотранспортный комплекс Южного Урала заметно меняет свой облик. На дорогах становится больше машин на экологичном топливе — прямой результат того, что государство стимулирует автовладельцев переходить на природный газ и электроэнергию. На маршруты выходят новые автобусы, троллейбусы и трамваи, причем многие из них — наши, южноуральские. Это позитивные перемены, которые делают жизнь людей лучше», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона пожелал работникам автотранспортной отрасли, чтобы их важная и ответственная деятельность всегда была оценена по достоинству, а также здоровья и неиссякаемой энергии.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта ежегодно отмечается в последнее воскресенье октября. Изначально это был День работников автомобильного транспорта, но в 1996 году его объединили с Днем работников дорожного хозяйства. Просуществовал такой праздник до 2000 года: президент России новым указом разделил их, а в 2012 году подписал новый документ, согласно которому отмечать праздник стали также сотрудники городского пассажирского транспорта.