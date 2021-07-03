Алексей Текслер поздравил автоинспекторов с 85‑летием ГИБДД

Российская Госавтоинспекция отмечает юбилей сегодня, 3 июля

Сегодня, 3 июля, 85-летний юбилей отмечает Государственная автоинспекция. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов ГИБДД и отметил, что за время существования службы ее названия неоднократно менялись, однако основное предназначение — обеспечение безопасности дорожного движения — остается неизменным.

«С каждым годом растет количество автомобилей на дорогах Челябинской области, усложняются транспортные потоки. В этих непростых условиях важно помнить главное — сотрудник ГИБДД всегда на виду и люди хотят видеть в нем безупречного представителя власти и закона. Уверен, что ваши правовые знания, профессионализм, ответственность, готовность в любой момент прийти на помощь жителям помогут сделать дороги Южного Урала максимально комфортными и безопасными»,— сказал губернатор.

Сотрудникам Госавтоинспекции Алексей Текслер пожелал новых успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия в семьях.