Алексей Текслер поздравил атомщиков с профессиональным праздником

Три атомграда Челябинской области вносят весомый вклад в развитие отрасли

Сегодня, 28 сентября, в России отмечается День работника атомной промышленности. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральских атомщиков и подчеркнул, что отрасль является одним из главных векторов технологического развития страны, надежным гарантом безопасности России и важной составляющей ее экономической мощи.

«Три южноуральских атомграда вносят свой вклад в укрепление отрасли, формируют ее кадровый, научный и производственный потенциал. В Челябинской области успешно разрабатывают передовые ядерные технологии для военного комплекса, укрепляют „ядерный щит“ России, раскрывают возможности мирного атома»,— рассказал Алексей Текслер.

Кроме того, в тесном сотрудничестве с Госкорпорацией «Росатом» регион реализует значимые для людей проекты: строит школы, больницы, спортивные и культурные объекты, а также улучшает городскую среду.

Алексей Текслер поблагодарил всех причастных к развитию атомной отрасли в регионе за самоотдачу и преданность делу. Особую благодарность он выразил ветеранам отрасли за заложенные основы добросовестного труда.

Праздник был учрежден в 2005 году. Дата 28 сентября была выбрана потому, что в этот день в 1942 году Госкомитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об организации работ по урану».