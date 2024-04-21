Алексей Текслер поздравил активных южноуральцев с Днем местного самоуправления

На местном уровне решаются важные вопросы по улучшению жизни людей

Сегодня, 21 апреля, в России отмечают День местного самоуправления. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил с этим праздником активных и неравнодушных людей, которые развивают свои города и поселения и стремятся сделать жизнь более комфортной и благополучной.

«На местном уровне решается большинство повседневных вопросов в сферах жилищно-коммунального хозяйства, дорог, благоустройства, работы социальных объектов. Здесь появляются самые эффективные муниципальные практики, интересные инициативы, яркие социальные проекты. В конструктивном взаимодействии жителей, бизнеса и органов самоуправления — залог гармоничного развития муниципалитетов, а значит, и Челябинской области в целом»,— отметил губернатор.

Алексей Текслер пожелал всем причастным к развитию местного самоуправления большой энергии для решения актуальных задач, новых сил и крепкого здоровья.

День местного самоуправления отмечается в России ежегодно 21 апреля. Памятный день был установлен указом президента России в 2012 году в целях повышения роли и значения института местного самоуправления и развития гражданского общества.